Prandelli: 'İki haftada mucize yaratamayız'

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Prandelli, takımı Fiorentina'nın gidişatı üzerine açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adamın takımı, Serie A'da istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Fiorentina son olarak sahasında Genoa ile 1-1 berabere kaldı.



"1 PUAN MORAL OLMALI"



63 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "İki haftadır buradayım ve bir anda mucizeler yaratamayız. Bu bir puanı moral olarak almalıyız. Ribery iyi çalışıyor ama içeriye girdiği zamanı iyi ayarlaması gerekiyor. Ona her zaman ikili savunma yapılıyor ve bizim de ona boşluklar yaratmamız lazım." dedi.



Fiorentina, Serie A'da çıktığı 10 maç sonunda sadece 9 puanla 17. sırada yer alıyor.



