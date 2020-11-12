'Prandelli Galatasaray'a gitmemeliydi'

Türkiye'de kısa süre Galatasaray teknik direktörlüğü yapan Prandelli, İtalya Serie A'da Fiorentina teknik direktörlüğünü aldı.



Aynı zamanda Prandelli'nin arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Alciato, deneyimli teknik direktör için çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"TEKLİFİ KABUL ETMESİ HATAYDI"



Alciato açıklamasında; "Prandelli, Fiorentina'nın yapabileceği en iyi seçimdi. Dünya Kupası'nda işler kötü gittikten sonra istifa ettiğini hatırlıyorum. Bence Prandelli'nin en büyük hatası istifanın hemen ardından, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi oldu." dedi.



53 yaşındaki Prandelli, Temmuz 2014-Kasım 2014 arasında Sarı-Kırmızılıların teknik direktörlüğünü yürüttü.



