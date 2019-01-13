"BENJI, EN KİLİT OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"

İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ: "1+8 MİLYON EURO"

Sparta Prag antrenörü Radoslav Kovac, "Benji (Benjamin Tetteh) bizim için çok önemli. Gitmesini istemiyoruz." derken, bir Sparta Prag yöneticisi ise, "Sezon sonuna kadar kadromuzda tutacağız." dedi.Galatasaray'ın transfer gözdesi Benjamin Tetteh için Çekya basınında olumsuz haberler çıktı.Çekya'da yayın yapan iSport'a konuşan bir Sparta Prag yöneticisi, "Tetteh, Ocak ayında satılık değil. Kulüp olarak onu bu sezon kadromuzda tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.21 yaşındaki yetenekli golcü için konuşan Sparta Prag antrenörü Radoslav Kovac ise, "Medyada çıkan spekülasyonlar hakkında konuşmak istemiyorum. Fakat, Benji bizim için çok önemli bir oyuncu. Sezonun ilk yarısında 9 gol birden attı. Neler yazıldığıyla ilgilenmiyoruz. Benji, kadromuzun en kilit oyuncularından bir tanesi." açıklamasını yaptı.Haberin detaylarında, Tetteh'in Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı dile getirildi.Sparta Prag'ın bir amacının da Tetteh'in yükselen performansı nedeniyle sezon sonunu bekleyip, oyuncudan çok daha fazla para kazanmak olduğu vurgulandı.Sparta Prag'ın 21 yaşındaki forveti Benjamin Tetteh için kısa bir süre önce teklif yapan ancak ret yanıtı alan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir hamle daha yaptı ve bu kez de satın alma opsiyonlu kiralama teklifininmasanın üzerine kurdu.Ganalı forvet Tetteh için 12 milyon euro bonservis bedeli talep eden Prag'a 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro da satın alma opsiyonu teklif eden Galatasaray, 14 Ocak Pazartesi gününe kadar cevap verilmesini talep etti.2016-2017 sezonu başında Standart Liege'den Bohemians 1905'e 400 bin euro karşılığında transfer olan Tetteh, 2018-2019 sezonu başında da 550 bin euro bedelle Sparta Prag forması giymeye başladı. GanaU17 ve GanaU20 takımlarının da formasını giyen Tetteh, bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçları da dahil olmak üzere 22 maçta forma giydi, 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.