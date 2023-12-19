Prag'ın hocası Brian Priske çılgın çıktı! Toplantıyı çıplak yaptı

İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılan kura çekiminin ardından sarı-kırmızılı ekip Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda Çekya'dan Sparta Prag ile eşleşti. Avrupa Ligi'nde Son 16'ya kalacak takımların belirleneceği kurada Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray'ın tur mücadelesi çift maç üzerinden yapılacak. Play-Off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.
Turun ilk maçlarına Şampiyonlar Ligi'nden 3'üncü olarak gelen takımlar, ev sahipliği yapacak. İki ayaklı mücadeleler sonunda tur atlamaya hak kazanan takımlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yoluna devam edecek. Bu turda kaybeden takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları ise 23 Şubat 2024 tarihinde çekilecek. Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:
PRISKE DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
Sparta Prag'ın Teknik Direktörü Brian Priske'nin Royal Antwerp'in başındayken yaptığı basın toplantısı tekrar akıllara geldi.
NELER OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Omonia'yı yenen Belçika ekibi Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske'nin maç sonu görüntüleri izleyenleri şoke etmişti.
ÇIPLAK HALDE BASIN TOPLANTISINA ÇIKMIŞTI
Brian Priske, karşılaşma sonrası basın odasına çıplak şekilde girdi. Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına eşleşme öncesi bir söz verdi ve Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağını belirtti.
İlk maçı 2-0 kaybeden Belçika ekibi, rövanşta evinde 90 dakikayı 2-0'la tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları gruplara kalan takımı belirledi.
BELİNDEKİ HAVLU İLE RÖPORTAJ VERDİ
Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz şekilde basın toplantısına çıktı. Priske belindeki havluyla maç sonu röportajını verdi.
Danimarkalı çalıştırıcı, sözünü tuttuğunu belirtirken turu geçmeyi hak ettiklerini ifade etti. Kulübün son dönemde farklı bir yapılanmaya gittiğinden söz eden Priske Avrupa'da daha büyük başarıların geleceğine inandığını belirtti.
Turun ilk maçlarına Şampiyonlar Ligi'nden 3'üncü olarak gelen takımlar, ev sahipliği yapacak. İki ayaklı mücadeleler sonunda tur atlamaya hak kazanan takımlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yoluna devam edecek. Bu turda kaybeden takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları ise 23 Şubat 2024 tarihinde çekilecek. Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:
PRISKE DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
Sparta Prag'ın Teknik Direktörü Brian Priske'nin Royal Antwerp'in başındayken yaptığı basın toplantısı tekrar akıllara geldi.
NELER OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Omonia'yı yenen Belçika ekibi Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske'nin maç sonu görüntüleri izleyenleri şoke etmişti.
ÇIPLAK HALDE BASIN TOPLANTISINA ÇIKMIŞTI
Brian Priske, karşılaşma sonrası basın odasına çıplak şekilde girdi. Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına eşleşme öncesi bir söz verdi ve Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağını belirtti.
İlk maçı 2-0 kaybeden Belçika ekibi, rövanşta evinde 90 dakikayı 2-0'la tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları gruplara kalan takımı belirledi.
BELİNDEKİ HAVLU İLE RÖPORTAJ VERDİ
Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz şekilde basın toplantısına çıktı. Priske belindeki havluyla maç sonu röportajını verdi.
Danimarkalı çalıştırıcı, sözünü tuttuğunu belirtirken turu geçmeyi hak ettiklerini ifade etti. Kulübün son dönemde farklı bir yapılanmaya gittiğinden söz eden Priske Avrupa'da daha büyük başarıların geleceğine inandığını belirtti.
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