Prag Açık'ı Çek tenisçi Bouzkova kazandı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Livesport Prag Açık turnuvasında, Çek Marie Bouzkova şampiyon oldu.
Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvanın finalinde Bouzkova, Rus rakibi Anastasia Potapova'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.
24 yaşındaki raket, bu zaferle kariyerinin ilk WTA tekler şampiyonluğunu elde etti.
Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvanın finalinde Bouzkova, Rus rakibi Anastasia Potapova'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.
24 yaşındaki raket, bu zaferle kariyerinin ilk WTA tekler şampiyonluğunu elde etti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ