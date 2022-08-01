Prag Açık'ı Çek tenisçi Bouzkova kazandı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Livesport Prag Açık turnuvasında, Çek Marie Bouzkova şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Prag Açık'ı Çek tenisçi Bouzkova kazandı
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31 Temmuz 2022 19:30
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Livesport Prag Açık turnuvasında, Çek Marie Bouzkova şampiyon oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvanın finalinde Bouzkova, Rus rakibi Anastasia Potapova'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

24 yaşındaki raket, bu zaferle kariyerinin ilk WTA tekler şampiyonluğunu elde etti.

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