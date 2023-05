PR Çalışması Nedir? PR Çalışması Örnekleri ve Fiyatları 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

PR çalışması (PR), bir birey veya şirket hakkındaki bilgilerin halka ve özellikle medyaya nasıl yayıldığını yönetmeye ilişkin teknikler ve stratejiler bütünüdür. Başlıca hedefleri, önemli şirket haberlerini veya olaylarını yaymak, bir marka imajını sürdürmek ve olumsuz olayları en aza indirgemek için olumlu bir dönüş yapmaktır. Halkla ilişkiler, bir şirket basın açıklaması , basın toplantısı , gazetecilerle röportajlar, sosyal medya gönderileri veya diğer mekanlar şeklinde gerçekleşebilir.Kamuoyunun nazarında faaliyet gösteren her birey veya kuruluş, kendileri veya uygulamaları hakkındaki bilgilerin kamuoyuna yayılmasıyla karşı karşıyadır. Halkla ilişkiler başlı başına bir endüstri olsa da, kendini başkalarına belirli bir şekilde tanıtma çabaları bir halkla ilişkiler biçimi olarak kabul edilebilir.PR çalışması (PR), başkalarının bir kişi, marka veya şirket hakkında nasıl gördüklerini ve hissettiklerini yönetmeyi ifade eder.Şirketler için PR çalışması, özellikle halka açık şirketler, medya taleplerini ve hissedar sorularını ele alırken olumlu bir kurumsal imajı korumaya odaklanır.PR çalışması, olumsuz haber duyurularının ardından halkın veya yatırımcıların tepkisini gidermek için özellikle önemlidir.PR çalışması, reklamcılıktan veya pazarlamadan farklıdır, çünkü genellikle organik görünmek içindir ve mutlaka bir ürün veya hizmeti tanıtmaya çalışmayabilir.PR çalışması, olumsuz olayları hafifletmek için kullanılabilir, ancak tarih, PR'nin sorunların daha da kötüleşmesine neden olabileceğini göstermiştir.Tanımda yer almasa da, PR genellikle kişiyi, şirketi veya markayı mümkün olan en iyi şekilde sunmak amacıyla "spin" olarak düşünülür. PR, bağımsız kaynaklardan iyi bir basın oluşturmak ve halkın desteğini alacak ticari kararlar önermek gibi, bir kişiyi veya markanın imajını organik görünecek şekillerde temsil etmeye çalıştığı için reklamcılıktan farklıdır. Yirminci yüzyılın ortalarına kadar gevşek bir şekilde tanımlanan PR, Türkiye'deli en hızlı büyüyen endüstrilerden biridir.PR çalışması, herhangi bir şirketin başarısı için çok önemlidir, özellikle şirket hisseleri halka açıksa ve bir hissenin değeri halkın bir şirkete veya markaya olan güvenine bağlıysa. Halkla ilişkiler personeli, medya isteklerini, bilgi sorgularını ve hissedar endişelerini ele almanın yanı sıra, genellikle şirketin imajını oluşturmaktan ve sürdürmekten sorumludur. Halkla ilişkiler uzmanları, bazen, sektörün etik kurallarına uygun olmasa da, olumsuz PR'a girerler veya rakip bir markayı veya şirketi itibarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı girişimlerde bulunurlar.PR çalışması genellikle farklı ajanslara veya departmanlara ayrılır. Her departman, aşağıdaki belirli bir yönü ele almak için özel olarak uygundur:Medya ilişkileri, kamu medya kuruluşlarıyla güçlü bir ilişki kurma vurgusudur. Bir medya ilişkileri ekibi, genellikle şirket haberlerini doğrudan onlara ileterek, doğrulanmış içerik kaynakları sağlayarak ve diğer haberler hakkında kamuya açık yorumlar için erişilebilir olarak doğrudan harici medya ile çalışır.Üretim ilişkileri, bir şirketin doğrudan operasyonlarıyla yakından ilgilidir. Bu departman, geniş pazarlama planlarını destekler ve genellikle yeni bir ürünün lansmanı, özel bir kampanya veya büyük bir ürün değişikliğinin yönetimi gibi belirli, tek seferlik çabalarla ilgilidir.Yatırımcı ilişkileri, şirket ile yatırımcıları arasındaki ilişkinin gözetimidir. Halkla ilişkilerin bu yönü, yatırımcı olaylarını ele alır, mali raporların açıklanmasının iletişimini denetler ve yatırımcıların şikayetlerini ele alır.İç ilişkiler, bir şirket ile çalışanları arasındaki halkla ilişkiler koludur. İç ilişkiler, çalışanlara danışmanlık yapmak, tüm çalışanların çalışma koşullarından memnun olmalarını sağlamak ve memnuniyetsizliğin kamuya açıklanmasını önlemek için şirket içinde arabuluculuk yapmakla ilgilidir.Devlet ilişkileri, bir şirket ile ilgili yönetim organları arasındaki bağlantıdır. Bazı halkla ilişkiler departmanları, politikacılara geri bildirim sağlamak, karar vericileri belirli şekillerde hareket etmeye yönlendirmek ve şirketin müşterilerine adil davranılmasını sağlamak için güçlü bir ilişki kurmak istiyor.Topluluk ilişkileri, belirli bir topluluk içinde marka ve itibara odaklanan halkla ilişkilerdir. Topluluk fiziksel (yani belirli bir şehir) veya fiziksel olmayan (yani köpek sahibi topluluğu) olabilir. Bu halkla ilişkiler dalı, kendisini üyeleriyle uyumlu hale getirmek için topluluğun sosyal nişine kilitlenir.Müşteri ilişkileri, şirket ile müşterilerini birbirine bağlayan köprüdür . Halkla ilişkiler genellikle kilit ilişkileri ele almayı, pazar araştırması yapmayı, müşterilerinin önceliklerini anlamayı ve önemli endişeleri ele almayı içerir.Birçok halka açık şirket , hissedarlar ve analistlerle iletişim için ayrı bir yatırımcı ilişkileri (IR) departmanına sahiptir.Halkla ilişkiler diğer benzer departmanlarla örtüşebilir veya karıştırılabilir. PR'ın pazarlama, reklamcılık veya iletişim ile nasıl ilişkili olabileceği veya olmayabileceğine dair bir genel bakış.Pazarlama bazen doğrudan satışları artırmaya, ürün veya hizmetleri tanıtmaya ve finansal başarıyı sağlamaya odaklanır. Bu arada, halkla ilişkiler bazen daha çok bir şirketin veya markanın itibarını yönetmeye odaklanır.Her iki departman da çok benzer faaliyetlerde bulunabilir. Örneğin, her ikisi de geri bildirim toplamak için müşterilerle etkileşime girebilir. Daha doğrudan bir pazarlama merceğinden bakıldığında bu bilgiler, satış eğilimlerini , ürün taleplerini ve daha fazla satış elde etmenin yollarını daha iyi anlamak için kullanılır . Daha doğrudan bir halkla ilişkiler merceğinden bakıldığında, bu bilgiler müşteri memnuniyetini anlamak, müşterilerin mutlu olmasını sağlamak ve herhangi bir memnuniyetsizliğin hızla yönetilmesini sağlamak için kullanılır.ve ReklamcılıkReklam, genellikle çeşitli medya türlerinin kullanımı yoluyla halkın dikkatini çekme eylemidir. Bir şirket, bir ürünü tanıtmak, büyümekte olan bir şirketin yeni bir pazara açılacağını duyurmak veya fiyat değişikliklerini ortaya çıkarmak için reklam vermek isteyebilir.Reklam, gündemde olmaya çalışmanın kasıtlı bir eylemiyken, halkla ilişkiler, bir şirketin iç ve dış paydaşlarla nasıl etkileşimde bulunması gerektiğine dair daha stratejik ve düşünceli bir yaklaşımdır. Bazen, "gizlenmemek" ve ön planda ve merkezde olmayarak halkla ilişkisini güçlendirmek şirketin çıkarına olabilir.Halkla ilişkiler ve iletişim yoğun bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Her ikisi de değeri besleyen bir marka, imaj veya ilişki yaratma umuduyla bilgiyi dışa dönük olarak tasvir etmeyi içerir. İletişim, şirket içinde veya dışında yapılan yazılı veya sözlü yorumlardan yalnızca sorumlu olan ayrı bir departman olabilir.Halkla ilişkiler ve iletişim arasındaki potansiyel farklardan biri bilgi alışverişidir. Bazen halkla ilişkiler, daha olumlu bir kamu imajına sahip olma çabasıyla bilgiyi empoze eden tek yönlü bir kanaldır. İletişim, geri bildirim alma ve toplanan bilgilere dayalı olarak değişiklik yapma şeklindeki iki yönlü işlevselliğe daha fazla dayanabilir. Genel olarak, çoğu şirket halkla ilişkiler ve iletişim arasında örtüşme görecektir.Halkla ilişkiler alanında bir kariyerin tanımlanmış bir kariyer yolu yoktur. Bir birey, halkla ilişkiler, iletişim, pazarlama, gazetecilik, yayıncılık veya siyaset bilimi gibi bir dizi farklı alanda derece alabilir.Halkla ilişkiler alanındaki profesyoneller, güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri, sorunları çözme becerisi ve eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneği gibi yumuşak becerilere sahip olmalıdır.Halkla ilişkilerde bir kariyer birçok farklı dönüş alabilir. Halkla ilişkilerin bazı yönleri dijital medyayı vurgular; potansiyel kariyerler içerik oluşturucuları, sosyal medya yöneticilerini veya dijital sanatçıları içerir. Bireyler , bir şirket ile yatırımcıları arasında çalışmayı vurgulamak için bir sektörde (yani finansta ) uzmanlaşabilirler. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışmakla ilgilenen bireyler, kaynak geliştirme dalının halkla ilişkilerin birçok yönüyle örtüştüğünü görebilir.PR aynı zamanda bir şirketin müşterilerinin gözündeki itibarını yönetmeyi de içerir. 2012'deki bir halkla ilişkiler krizinde, restoran zinciri Chick-fil-A, bir Chick-fil-A yöneticisinin alenen evlilik eşitliğine karşı çıkmasının ardından eşcinsel evliliğe ilişkin duruşuyla ilgili olarak acil durum açıklamaları yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, şirketin "İncil'e dayalı ilkeleri" ve "her insana onurlu, haysiyetli ve saygılı" davranmaya olan inancı vurgulandı.Bu, şirketlerin nasıl iyi bir PR uygulaması yapması gerektiğinin bir örneğiydi. Çoğu büyük şirketin bir halkla ilişkiler departmanı vardır veya bir dış firmanın hizmetlerinden yararlanır.Bir şirket genellikle etkilemek için birden fazla kamuya sahiptir. Dahili olarak, bir şirket, ürün tanıtımları veya hissedarlara yönelik diğer etkinliklerin düzenlenmesini içerebilecek şekilde, yatırımcılarına ve en büyük hissedarlarına kendisini yetkin bir şekilde işletildiğini göstermek isteyecektir.2010 yılında Meksika Körfezi açıklarında meydana gelen petrol sızıntısına yanıt olarak BP, eylem planını özetleyen bir basın açıklaması yayınladı.Bazıları, halkla ilişkilerin bazen işleri nasıl daha kötü hale getirebileceğinin kesin bir hatırlatıcısı olan tepkinin hedefini kaçırdığını hissetti.Harici olarak, tüketicilere doğrudan bir mal veya hizmet satan bir şirket, gerçek, kalıcı marka desteğini teşvik edecek ve reklamın biraz bilerek yanıltıcı hedeflerinin ötesine geçen bir kamu imajı sunmak isteyecektir.Bu, bir kriz sırasında müşterilerin güvenini tazelemeyi içerebilir; örneğin, Target ( TGT ), 2013'te bir kredi kartının hacklenmesinin ardından, iyi niyeti yeniden tesis etmek amacıyla müşterilerine 18,5 milyon dolarlık bir uzlaşma teklif ettiğinde veya şirketin ürününü veya hizmet çekici.Şirket ayrıca yatırımcıları çekmek için PR üretir. Bu açıdan iyi bir PR, özellikle yeni başlayan veya hızla büyüyen şirketler için önemlidir.Halkla ilişkiler genellikle bir şirketin, bireyin veya markanın imajını korumaktan ibarettir. Halkla ilişkiler medya yaratır, dış medya ile bağlantı kurar, kamuoyu oluşturur ve müşterilerin şirketin markasına karşı olumlu bir eğilime sahip olmalarını sağlar.Halkla ilişkiler uzmanları genellikle güçlü iletişim becerilerine sahiptir. Görevleri bilgiyi özümsemek, bunun bir şirketin imajını nasıl etkileyebileceğini işlemek ve bu imajı değiştirmek için harici olarak nasıl iletişim kuracaklarını öğrenmektir. Halkla ilişkiler uzmanları, kilit müşteriler, hükümet yetkilileri ve dış medya dahil olmak üzere birçok farklı insan türüyle sıklıkla ilişkiler kurar.Müşteriler çeşitli nedenlerle karar verirler. Bu nedenlerden biri, bir şirketle sahip olduklarını hissettikleri ilişkidir. Bir şirketin olumsuz bir imajı varsa veya tartışmalı bir kamu sorununa bulaşmışsa, müşteri artık marka, imaj ve ürünle bağlantılı hissetmeyebilir. Halkla ilişkiler genellikle bu markayı yönetir ve müşterilerin, çalışanların, yatırımcıların ve diğer dış tarafların şirketle ilişkilerini sürdürmek için olumlu bir eğilime sahip olmalarını sağlar.PR Çalışması Kimler Kullanır?Halkla ilişkiler, olumlu bir halk tasavvuruna sahip olmak isteyen herhangi bir taraf için yararlıdır. Çoğu zaman, şirketler ve halka açık şirketler halkla ilişkilere başlar. Bir şirketin belirli markalar veya ürünler için farklı bir halkla ilişkiler ekibi veya halkla ilişkiler stratejisi olabilir. Ayrıca, ünlüler veya yüksek net değere sahip kişiler gibi kişilerin özel halkla ilişkiler ekipleri olabilir. Bu ekipler, olumlu bir kamu imajını sürdürmek ve medya isteklerini işlemek için kullanılır.