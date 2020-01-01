Powell: "NBA, basmakalıp ifadelerle bizi sınırlandırmış..."

Toronto Raptors guardı Norman Powell, NBA'in oyuncuları, Orlando'daki bubble maçları için formalarının arkasına hangi ifadeleri koyabileceklerini konusunda sınırlandırdığı için hayal kırıklığına uğradığını söyledi.



Raptors gazetecileriyle yaptığı konferans görüşmesi sırasında Powell, NBA'i şu şekilde eleştirdi:



"Bize verilen seçenekler konusunda gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Listenin çok basmakalıp olduğunu ve başarıya ulaşmaya çalıştığımız konulara pek dokunmadığını hissettim. Hatta keşke bir liste bile olmasaydı. Bu, konuşma özgürlüğü olan bir konudur ve sizin için önemli bir şeye yer vermek adına, adınızı formanızın arkasından çıkarıyorsunuz. Sınırlandırma yapılmamalıydı."



"İfadenizde müstechen bir şey veya herhangi bir küfür olmadığı sürece, formalarınızın arkasına istediğiniz şeyi koyabiliyor olmalısınız, çünkü kaldırdığınız şey soyadınız. Bu sizsiniz ve sizi anlatıyor."



Powell, Raptors formasının arkasında "Black Lives Matter" mesajını koymayı tercih etmişti, ancak, NBA tarafından sınırlandırılmasaydı, "Sıradaki Ben miyim?" mesajını kullanmak istediğini ekledi.



