Potaya sıkışan genç kızı itfaiyeciler kurtardı

Neden böyle bir şeye kalkıştığı pek bilinmeyen genç kızı, sıkıştığı basketbol potasından itfaiyeciler kurtardı

07 Ağustos 2018 14:51
Potaya sıkışan genç kızı itfaiyeciler kurtardı
Neden böyle bir şeye kalkıştığı pek bilinmeyen genç kızı, sıkıştığı basketbol potasından itfaiyeciler kurtardı



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim

Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.


Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.


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