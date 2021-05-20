Potanın Perileri Sırbistan'a yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Sırbistan'a 72-52 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'da bulunan ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını yaptı.
Zlatibor kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 34-29 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Sırbistan'ın farkı açmasını önleyemeyen milliler, sahadan 20 sayı farkla yenik ayrıldı.
Ay-yıldızlılar yarın (21 Mayıs) TSİ 16.30 Sırbistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'da bulunan ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını yaptı.
Zlatibor kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 34-29 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Sırbistan'ın farkı açmasını önleyemeyen milliler, sahadan 20 sayı farkla yenik ayrıldı.
Ay-yıldızlılar yarın (21 Mayıs) TSİ 16.30 Sırbistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.