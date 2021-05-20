Potanın Perileri Sırbistan'a yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a mağlup oldu

Haber; AA
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Potanın Perileri Sırbistan'a yenildi
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20 Mayıs 2021 21:55
A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Sırbistan'a 72-52 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'da bulunan ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını yaptı.

Zlatibor kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 34-29 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Sırbistan'ın farkı açmasını önleyemeyen milliler, sahadan 20 sayı farkla yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlılar yarın (21 Mayıs) TSİ 16.30 Sırbistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.

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