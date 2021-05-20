Potanın Perileri Sırbistan'a yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Sırbistan'a 72-52 yenildi.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'da bulunan ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını yaptı.



Zlatibor kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 34-29 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Sırbistan'ın farkı açmasını önleyemeyen milliler, sahadan 20 sayı farkla yenik ayrıldı.



Ay-yıldızlılar yarın (21 Mayıs) TSİ 16.30 Sırbistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.



