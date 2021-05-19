Potanın Perileri, Sırbistan'a gitti

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçları oynamak için Sırbistan'a gitti.



İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Sırbistan'a giden A Milli Takım, Sırbistan Milli Takımı ile yarın ve 21 Mayıs Cuma günü ikili temas maçları oynayacak.



Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.



Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım'ın kafilesinde şu sporcular yer aldı:



Bahar Çağlar Ökten, Büşra Akbaş, Gizem Yavuz, Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz, Özge Yavaş, Gizem Başaran Turan, İnci Güçlü, Şerife Alperi Onar, Esra Ural Topuz, Derin Erdoğan, Zeynep Şevval Gül.



Ay-yıldızlı ekip, 17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Bir grup sporcu İstanbul'da kaldı



A Milli Takım'da Sırbistan'a götürülmeyen bazı basketbolcular, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.



Aday kadroda yer alan Melis Gülcan, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Harika Gözde Eldaş, Sırbistan'a giden kafilede yer almadı.



