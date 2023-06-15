Potanın Perileri'nin rakibi Macaristan

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında cuma günü Macaristan ile karşı karşıya gelecek.



Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 13.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.



D Grubu'nda Türkiye ve Sırbistan'ın yanı sıra Slovakya ile Macaristan yer alıyor. Grupta cuma günü Sırbistan ile Slovakya ise ikinci maçlarını (TSİ) 21.45'te yapacak.



Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Sırbistan ile mücadele edecek.



Turnuva formatı



Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 16 takım, dörderli şekilde 4 grupta mücadele ediyor.



Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise 19 ve 20 Haziran tarihlerinde çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak.



Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da, yarı finaller ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyona, 25 Haziran'daki final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.





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