Potanın Perileri'nin rakibi Belçika

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Potanın Perileri'nin rakibi Belçika
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19 Haziran 2021 16:25
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, üçüncü ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım, grupta oynadığı ilk iki maçı kaybetmişti. Milliler, Slovenya'ya 72-47, Bosna Hersek'e ise 64-54 mağlup olmuştu.

Belçika'nın ise C Grubu'nda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.


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