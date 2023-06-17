Potanın Perileri'nde sıradaki rakip Slovakya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında pazar günü Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potanın Perileri'nde sıradaki rakip Slovakya
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17 Haziran 2023 13:27
Son güncelleme 17 Haziran 2023 13:32
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda pazar günkü rakibi Slovakya olacak. 

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

D Grubu'nda Türkiye ve Sırbistan'ın yanı sıra Slovakya ile Macaristan yer alıyor. Grupta yarın Macaristan ile Sırbistan ise üçüncü maçlarını TSİ 16.00'da yapacak.

Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında 15 Haziran'da Sırbistan ile oynamış ve bu karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrılmıştı. Milliler, dün karşılaştığı Macaristan'ı ise 69-68 yenme başarısı göstermişti. 

SLOVAKYA İLE 15.RANDEVU 

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, iki takım ilk kez 14 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ikili temas müsabakasında karşılaştı. Millileri müsabakayı 74-40'lık skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılar 17 Haziran 2013 tarihinde organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'da karşı karşıya geldiği Slovakya'yı 66-48 yendi.

İki takımın son buluşması FIBA 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleşti. 24 Haziran 2017'de Prag'da oynanan müsabakayı milliler 72-56'lık skorla kazandı.

Türkiye ile Slovakya arasında daha önce oynanan 14 müsabakadan 8'ini ay-yıldızlılar kazanma başarısı gösterdi.

 

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