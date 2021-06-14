Potanın Perileri Fransa'ya gitti

İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Fransa'ya gitti.



A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde şampiyonaya iyi hazırlandıklarını söyledi.



Turnuvada takım olarak iddialı olduklarını ama güçlü rakipler bulunduğunu belirten Yıldızoğlu, "Güçlü rakiplerle oynayacağız. Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir turnuva olacak. Oyuncularımızın çoğu yeni olduğu için tecrübeli oyuncularımıza daha çok iş düşecek. Tüm oyuncularıma güveniyorum. İnşallah arzu ettiğimiz sonuçları alacağız." ifadelerini kullandı.



Takım olarak hedefin önce Slovenya arkasından Bosna Hersek'le oynayacakları maçı kazanmak olduğunu aktaran Ceyhun Yıldızoğlu, "Halkımızı mutlu edecek sonuçları alacağız. Çok kritik maçları alarak önce gruptan çıkacağız ve daha sonra da şampiyon olarak turnuvayı tamamlayacağız inşallah. Tüm Türk halkının desteklerini canıgönülden bekliyoruz." diye konuştu.



A Milli Takım kafilesi, THY'nin tarifeli uçağıyla İsviçre'nin Basel kentine hareket etti. Milliler, Basel'den maçlarını oynayacağı Fransa'nın Strasbourg kentine geçecek.



