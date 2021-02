Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'nda!

Türkiye, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, diğer grup maçlarının ardından turnuvada finallere kalmayı garantiledi.



Grubunda Litvanya'yı 74-51 ve 67-55'lik skorla mağlup eden, Sırbistan'a ise 59-56 ve 83-76 kaybeden Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak final vizesi aldı.



İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğini yapacağı FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 17-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.



Elde edenin başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Oynadığımız maçları değerlendirecek olursak, grubumuzu ilk sırada tamamlayan Sırbistan karşısında her iki müsabakayı da kazanma noktasına geldik. Ancak basit hatalar nedeniyle iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldık. Litvanya karşısında ise her iki karşılaşmada oyunda üstün olan taraf bizdik. İki galibiyet alarak grup maçlarımızı tamamladık ve FIBA Kadınlar 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Böylelikle ilk hedefimize de ulaşmış olduk. Pandemi sürecinde bir kez daha fanusun ülkemizde düzenlenmesini sağlayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere, tüm federasyon yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum. FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na kadar olan süreci iyi değerlendireceğimize ve turnuvada da en iyi sonucu elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan ise finallere kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Grubumuzda oynadığımız son karşılaşma olan Litvanya müsabakasında iyi bir oyun ortaya koyduk. Hem skor hem de oyun anlamında tatmin edici bir sonuç aldık. Maçı daha farklı bir skorla da kazanabilirdik. Ancak oyun içinde bazı iniş çıkışlar yaşadık. Diğer gruplarda maçların tamamlanmasıyla birlikte FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettik. Pandemi sürecinde bazı sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşamamıza rağmen turnuvaya katıldığımız için mutluyuz. Bugünden itibaren önümüzde yeni bir sayfa açılacak. Amacımız, en iyi şekilde FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak ve organizasyonda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak." şeklinde konuştu.



Oyuncuları tebrik eden A Milli Kadın Basketbol Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ise "İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmanın sevincini yaşıyoruz. Sırbistan ve Litvanya karşılaşmalarında ellerinden gelenin en iyisini yaparak ülkemizin bir kez daha bu organizasyonda yer almasını sağlayan oyuncularımıza, teknik ve idari ekibimizle birlikte TBF'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi onurlandırmak için her şeyimizi ortaya koyacağımıza ve iyi sonuçlar alacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.