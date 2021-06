Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası için iddialı

A Milli Kadın Basketbol Takımı teknik ve idari kadrosu ile oyuncuları, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası'ndan iyi bir sonuçla döneceklerine inanıyor.



Fransa ve İspanya'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi A Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ve kaptan Bahar Çağlar Ökten, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu.



Güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktaran menajer Yasemin Horasan, "Takımın enerjisi ve havası çok iyi. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve takımın içinde olan herkes sorumluluklarının farkında. Önemli maçlar oynayacağız. Slovenya, Bosna Hersek ve Belçika gibi kuvvetli rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Amacımız grup lideri olarak çeyrek finale adımızı yazdırmak olacak. Diğer senaryoda ise ilk iki içinde kalarak çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız iyi gidiyor. Umuyorum ki ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, alabileceğimiz en iyi dereceyle ülkemize geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.



Sezonun bitmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını da hesaba katarak çok geniş bir oyuncu havuzuyla çalıştıklarını vurgulayan başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ise şunları kaydetti:



"Ligi iyi geçiren ve milli takımı hak etmiş oyuncu grubunu topladık. Şimdiye kadar çok iyi çalışmalar yaptık. Ülkemizde Belarus ve Rusya'ya karşı oynadığımız karşılaşmalarda bence olumlu sinyaller aldık. Elimizde oldukça genç ve yetenekli bir kadro var. Son Avrupa Şampiyonası'nda iki maçımızı son iki dakikada kaybetmiştik. Maç sonunu getirememiştik ve mağlup olmuştuk. O takımda tecrübeli oyuncularımızdan Işıl ve Tilbe de vardı. Işıl ve Tilbe'nin şu an olmaması bizim jenerasyon geçişimizi zorlayacak. Ancak elimizde genç ve enerjik bir takım var. Enerjimizi sahaya yansıtıp, çok büyük hatalar yapmaz ve ortak hedef doğrultusunda oyuncularımızı birleştirebilirsek Avrupa Şampiyonası'ndan çok güzel bir şekilde ayrılabileceğimize inanıyorum."



Takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten de iyi bir kamp süreci geçirdiklerini kaydederek, "Grupta oynayacağımız ilk maç, başlangıç için çok önemli. Gruptan çıkmak bizim ilk hedefimiz. Önümüzdeki yıl Dünya Kupası düzenlenecek. Bu turnuvaya gidebileceğimiz sonucu almak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda sahaya enerjimizi yansıtmayı ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil eden bir takım izlettirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- Maç programı



Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile karşılaşacak.



2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım doğrudan çeyrek finale yükselirken, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.



A Milli Takım'ın şampiyonadaki maç programı (TSİ) şöyle:



17 Haziran Perşembe:



19.00 Türkiye-Slovenya



18 Haziran Cuma:



13.00 Türkiye-Bosna Hersek



20 Haziran Pazar:



16.00 Türkiye-Belçika



- Gruplar



2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası grupları ise şu şekilde:



A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya



B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan



C Grubu: Türkiye, Bosna Hersek, Slovenya, Belçika



D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatistan