Potanın Perileri, Arnavutluk'u farklı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 6. ve son maçında konuk olduğu Arnavutluk'u 98-48 yendi.



Aralarında milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da bulunduğu Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesi saygı duruşu yapıldı.



Grup lideri olarak şampiyonaya katılmayı garantileyen ay yıldızlılar, Durres kentinde yapılan maçı da kazanarak D Grubu'nu 5 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı.



Oynadığı 6 karşılaşmayı da kaybeden Arnavutluk ise grupta son sırayı aldı.



İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, 15-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.





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