Potanın Melekleri, hazırlık maçını kaybetti

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık müsabakasını 75-70 kaybetti.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlılar 49-37 önde kapattı.Millilerde Sude Yılmaz 10, Tilbe Şenyürek ile Ayşe Cora 9'ar sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Sasa Cadjo 23 sayıyla oynadı.Ay-yıldızlılar, Sırbistan ile yarın TSİ 20.30 ve 11 Haziran Cumartesi de TSİ 14.30'da karşılaşacak.Milliler, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.