Potanın Melekleri, hazırlık maçını kaybetti

A Milli Kadın Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık müsabakasını 75-70 kaybetti.

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Potanın Melekleri, hazırlık maçını kaybetti
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09 Haziran 2022 21:33
 FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık müsabakasını 75-70 kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlılar 49-37 önde kapattı.

Millilerde Sude Yılmaz 10, Tilbe Şenyürek ile Ayşe Cora 9'ar sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Sasa Cadjo 23 sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan ile yarın TSİ 20.30 ve 11 Haziran Cumartesi de TSİ 14.30'da karşılaşacak.

Milliler, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

 
 
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