Potanın Melekleri, hazırlık maçını kaybetti

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık müsabakasını 75-70 kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlılar 49-37 önde kapattı.
Millilerde Sude Yılmaz 10, Tilbe Şenyürek ile Ayşe Cora 9'ar sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Sasa Cadjo 23 sayıyla oynadı.
Ay-yıldızlılar, Sırbistan ile yarın TSİ 20.30 ve 11 Haziran Cumartesi de TSİ 14.30'da karşılaşacak.
Milliler, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlılar 49-37 önde kapattı.
Millilerde Sude Yılmaz 10, Tilbe Şenyürek ile Ayşe Cora 9'ar sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Sasa Cadjo 23 sayıyla oynadı.
Ay-yıldızlılar, Sırbistan ile yarın TSİ 20.30 ve 11 Haziran Cumartesi de TSİ 14.30'da karşılaşacak.
Milliler, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.
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