Potada maçlar 12 salonda oynanacak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

En az kapasiteli salonlar

Salonlar ve kapasiteleri

Takımlar Salon Kapasite Anadolu Efes, Galatasaray Sinan Erdem 16000 Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik 12687 Türk Telekom, OGM Ormanspor Ankara 9984 TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor TOFAŞ 5750 Gaziantep Basketbol Şahinbey 5500 Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4800 Darüşşafaka Tekfen Ayhan Şahenk 3509 Beşiktaş Sompo Sigorta, Bahçeşehir Koleji BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 2890 HDI Sigorta Afyon Belediyespo Prof. Dr. Veysel Eroğlu 2833 Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 2500 Petkimspor ENKA 2500 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Fethiye Beşkaza 2250

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu maçları, 12 spor salonunda yapılacak.Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.Anadolu Efes ile Galatasaray, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin kapasiteli bu salonda çıkacak.Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.Fenerbahçe Beko'nun hem Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.Türk Telekom ve OGM Ormanspor'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Fethiye Beşkaza Spor Salonu 2 bin 250 kişiyle en az kapasiteli salon olarak öne çıkıyor.Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını yapacağı Gazanfer Bilge Spor Salonu ile Petkimspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak ENKA Spor Salonu da 2 bin 500'er kapasiteye sahip.Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.