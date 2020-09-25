Potada maçlar 12 salonda oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu, 16 bin ile en fazla seyirci kapasitesine sahip...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Potada maçlar 12 salonda oynanacak
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25 Eylül 2020 12:21
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu maçları, 12 spor salonunda yapılacak. 

Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun hem Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom ve OGM Ormanspor'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.  

En az kapasiteli salonlar

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Fethiye Beşkaza Spor Salonu 2 bin 250 kişiyle en az kapasiteli salon olarak öne çıkıyor.

Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını yapacağı Gazanfer Bilge Spor Salonu ile Petkimspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak ENKA Spor Salonu da 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

                 Takımlar                  Salon Kapasite
Anadolu Efes, Galatasaray Sinan Erdem  16000 
Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik  12687
Türk Telekom, OGM Ormanspor Ankara    9984
TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor TOFAŞ    5750
Gaziantep Basketbol Şahinbey    5500
Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka    4800
Darüşşafaka Tekfen Ayhan Şahenk     3509
Beşiktaş Sompo Sigorta, Bahçeşehir Koleji BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi    2890
HDI Sigorta Afyon Belediyespo Prof. Dr. Veysel Eroğlu    2833 
Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge    2500
Petkimspor ENKA    2500
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Fethiye Beşkaza    2250 
Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.



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