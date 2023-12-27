Potada kadınlar derbisi: Galatasaray - Fenerbahçe

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Potada kadınlar derbisi: Galatasaray - Fenerbahçe
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27 Aralık 2023 09:40
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk edecek.

27 Aralık Çarşamba günü (bugün) Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak ve Sports TV ve TBF TV YouTube hesabından yayınlanacak.

15'te 15 yapan Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede yer alırken; 10 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise altıncı sırada bulunuyor.

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