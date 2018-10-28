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Potada kadınlar derbisi; Fenerbahçe - Galatasaray

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Potada kadınlar derbisi; Fenerbahçe - Galatasaray
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28 Ekim 2018 12:32
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak.

Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 15.15'te başlayacak.

Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan Fenerbahçe altıncı, Galatasaray ise sekizinci sırada haftaya girdi.

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