Potada kadınlar derbisi; Fenerbahçe - Galatasaray

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak.
Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 15.15'te başlayacak.
Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan Fenerbahçe altıncı, Galatasaray ise sekizinci sırada haftaya girdi.
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Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 15.15'te başlayacak.
Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan Fenerbahçe altıncı, Galatasaray ise sekizinci sırada haftaya girdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın