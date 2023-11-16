Potada kadınlar derbisi: Beşiktaş - Fenerbahçe

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Potada kadınlar derbisi: Beşiktaş - Fenerbahçe
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16 Kasım 2023 10:06
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Sports TV'den ekranlara gelecek.

Ligde 9'da 9, EuroLeague'de de 5'te 5 yaparak namağlup unvanını koruyan Sarı-Lacivertliler her iki kulvarda da liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.

 

 

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