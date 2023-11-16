ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk ağırlayacak.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Sports TV'den ekranlara gelecek.
Ligde 9'da 9, EuroLeague'de de 5'te 5 yaparak namağlup unvanını koruyan Sarı-Lacivertliler her iki kulvarda da liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Sports TV'den ekranlara gelecek.
Ligde 9'da 9, EuroLeague'de de 5'te 5 yaparak namağlup unvanını koruyan Sarı-Lacivertliler her iki kulvarda da liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.
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