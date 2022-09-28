Potada ilk dev randevu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

EN ÇOK ANADOLU EFES KAZANDI

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDI

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ŞAMPİYONLARI

(Sezon Şampiyon Finalist)

1984-1985 Galatasaray-Fenerbahçe

1985-1986 Efes Pilsen-Galatasaray

1986-1987 Karşıyaka-Beşiktaş

1987-1988 Eczacıbaşı-Fenerbahçe

1988-1989 Çukorova-Eczacıbaşı

1989-1990 Fenerbahçe-Galatasaray

1990-1991 Fenerbahçe-TOFAŞ SAS

1991-1992 Efes Pilsen-Paşabahçe

1992-1993 Efes Pilsen-TOFAŞ SAS

1993-1994 Fenerbahçe-Efes Pilsen

1994-1995 Ülkerspor-Galatasaray

1995-1996 Efes Pilsen-Türk Telekom

1996-1997 Türk Telekom-Efes Pilsen

1997-1998 Efes Pilsen-Ülkerspor

1998-1999 TOFAŞ-Efes Pilsen

1999-2000 Efes Pilsen-Ülkerspor

2000-2001 Ülkerspor-Efes Pilsen

2001-2002 Ülkerspor-Efes Pilsen

2002-2003 Ülkerspor-Efes Pilsen

2003-2004 Ülkerspor-Efes Pilsen

2004-2005 Ülkerspor-Efes Pilsen

2005-2006 Efes Pilsen-Alpella

2006-2007 Fenerbahçe Ülker-Efes Pilsen

2007-2008 Türk Telekom-Fenerbahçe Ülker

2008-2009 Efes Pilsen-Fenerbahçe Ülker

2009-2010 Efes Pilsen-Fenerbahçe Ülker

2010-2011 Galatasaray Medical Park-Fenerbahçe Ülker

2011-2012 Beşiktaş-Anadolu Efes

2012-2013 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Liv Hospital

2013-2014 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Ülker

2014-2015 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka

2015-2016 Fenerbahçe-Anadolu Efes

2016-2017 Fenerbahçe-Banvit

2017-2018 Anadolu Efes-Fenerbahçe

2018-2019 Anadolu Efes-Fenerbahçe

2019-2020 Salgın nedeniyle yapılamadı

2020-2021 Salgın nedeniyle yapılamadı

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olanile Türkiye Kupası'nı kazanan, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saatMüsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan organizasyon, 2 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.Lacivert-beyazlılar, müsabakayla bu organizasyonda 24. kez boy gösterecek.Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 17. kez mücadele edecek.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle: