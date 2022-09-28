Potada ilk dev randevu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.
Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan organizasyon, 2 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak.
EN ÇOK ANADOLU EFES KAZANDI
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.
Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.
Lacivert-beyazlılar, müsabakayla bu organizasyonda 24. kez boy gösterecek.
Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 17. kez mücadele edecek.
Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.
(Sezon Şampiyon Finalist)
Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan organizasyon, 2 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak.
EN ÇOK ANADOLU EFES KAZANDI
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.
Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.
Lacivert-beyazlılar, müsabakayla bu organizasyonda 24. kez boy gösterecek.
FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VARFenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.
Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 17. kez mücadele edecek.
ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDICumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.
Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ŞAMPİYONLARIErkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:
(Sezon Şampiyon Finalist)
- 1984-1985 Galatasaray-Fenerbahçe
- 1985-1986 Efes Pilsen-Galatasaray
- 1986-1987 Karşıyaka-Beşiktaş
- 1987-1988 Eczacıbaşı-Fenerbahçe
- 1988-1989 Çukorova-Eczacıbaşı
- 1989-1990 Fenerbahçe-Galatasaray
- 1990-1991 Fenerbahçe-TOFAŞ SAS
- 1991-1992 Efes Pilsen-Paşabahçe
- 1992-1993 Efes Pilsen-TOFAŞ SAS
- 1993-1994 Fenerbahçe-Efes Pilsen
- 1994-1995 Ülkerspor-Galatasaray
- 1995-1996 Efes Pilsen-Türk Telekom
- 1996-1997 Türk Telekom-Efes Pilsen
- 1997-1998 Efes Pilsen-Ülkerspor
- 1998-1999 TOFAŞ-Efes Pilsen
- 1999-2000 Efes Pilsen-Ülkerspor
- 2000-2001 Ülkerspor-Efes Pilsen
- 2001-2002 Ülkerspor-Efes Pilsen
- 2002-2003 Ülkerspor-Efes Pilsen
- 2003-2004 Ülkerspor-Efes Pilsen
- 2004-2005 Ülkerspor-Efes Pilsen
- 2005-2006 Efes Pilsen-Alpella
- 2006-2007 Fenerbahçe Ülker-Efes Pilsen
- 2007-2008 Türk Telekom-Fenerbahçe Ülker
- 2008-2009 Efes Pilsen-Fenerbahçe Ülker
- 2009-2010 Efes Pilsen-Fenerbahçe Ülker
- 2010-2011 Galatasaray Medical Park-Fenerbahçe Ülker
- 2011-2012 Beşiktaş-Anadolu Efes
- 2012-2013 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Liv Hospital
- 2013-2014 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Ülker
- 2014-2015 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka
- 2015-2016 Fenerbahçe-Anadolu Efes
- 2016-2017 Fenerbahçe-Banvit
- 2017-2018 Anadolu Efes-Fenerbahçe
- 2018-2019 Anadolu Efes-Fenerbahçe
- 2019-2020 Salgın nedeniyle yapılamadı
- 2020-2021 Salgın nedeniyle yapılamadı
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