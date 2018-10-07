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Potada Galatasaray-Anadolu Efes derbisi!

Galatasaray ile Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında karşılaşacak.

Kaynak: AA
Potada Galatasaray-Anadolu Efes derbisi!
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07 Ekim 2018 03:45
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile Anadolu Efes karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Sezona kadrosunda önemli bir revizyona giderek başlayan ve takımın başına Ertuğrul Erdoğan'ı getiren Galatasaray, tek resmi maçını ULEB Avrupa Kupası'nda oynadı.

Sarı-kırmızılılar, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 yenerek Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Fenerbahçe'yi 65-62 yenerek sezona 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak girdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da Anadolu Efes kazandı.

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