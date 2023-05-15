Potada 'ertelemeli' derbi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Basketbolda ertelenen Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı salı günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potada 'ertelemeli' derbi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
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15 Mayıs 2023 12:17
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 12:18
ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko salı günü karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Anadolu Efes ligde oynadığı 28 maçta 20 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Beko ise ligde çıktığı 27 maçın 22'sini kazanırken, 5'ini kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 93-90'lık skorla kazanmıştı.

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