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Potada dev randevu! Fenerbahçe-Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

Potada dev randevu! Fenerbahçe-Anadolu Efes
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05 Kasım 2018 04:11
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20:00'de başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Bu sezon daha önce oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası ve THY EuroLeague maçını Anadolu Efes kazanmıştı.

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe – Anadolu Efes):

Atılan sayı: 80.8 – 80.0
Yenilen sayı: 67.3 – 75.0
Ribaund: 32.3 – 33.8
Asist: 20.0 – 18.8
Top çalma: 5.8 – 8.5
Blok: 2.5 – 3.0
Top kaybı: 12.0 – 10.8
Faul: 19.0 – 16.5
Verimlilik: 100.8 – 95.8
2 sayı yüzdesi: %62.1 - %49.7
3 sayı yüzdesi: %45.9 - %32.1
Serbest atış yüzdesi: 68.1 – 94.0

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Fenerbahçe – Anadolu Efes):

Sayı: Nikola Kalinic 15.0 – Tibor Pleiss 22.0
Ribaund: Joffrey Lauvergne 8.0 – James Anderson 9.0
Asist: Nikola Kalinic 5.5 – Vasilije Micic 5.7
Top çalma: Nicolo Melli 1.7 – Doğuş Balbay 2.0
Blok: Joffrey Lauvergne 1.5 – Bryant Dunston 1.0

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