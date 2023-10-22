Potada dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko, karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 5 canlı yayınlayacak.
Sezona Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray Ekmas, geçen hafta Aliağa Petkimspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.
Çağdaş Bodrumspor galibiyetiyle sezona başlayan, ikinci haftada İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya kaybeden Fenerbahçe Beko, geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ni iç sahada yenmeyi başardı.
İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki lig maçında da kazanan taraf Fenerbahçe Beko olmuştu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 5 canlı yayınlayacak.
Sezona Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray Ekmas, geçen hafta Aliağa Petkimspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.
Çağdaş Bodrumspor galibiyetiyle sezona başlayan, ikinci haftada İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya kaybeden Fenerbahçe Beko, geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ni iç sahada yenmeyi başardı.
İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki lig maçında da kazanan taraf Fenerbahçe Beko olmuştu.