Potada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında pazar günü Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas, derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Potada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas
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03 Şubat 2024 14:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında pazar günü Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas, derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı maçların 15'ini kazanan ve 3'ünde yenilen Fenerbahçe Beko, ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray Ekmas ise 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 74-62'lik skorla kazanmıştı.

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