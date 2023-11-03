Potada derbi zamanı: Galatasaray-Beşiktaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş, Cumartesi günü karşılaşacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Müsabaka, sportstv'den canlı yayımlanacak.
Ligde 8 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 13 puanla 3. sırada bulunuyor.
Beşiktaş ise ligin geride kalan bölümünde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi sonucunda 11 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Müsabaka, sportstv'den canlı yayımlanacak.
Ligde 8 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 13 puanla 3. sırada bulunuyor.
Beşiktaş ise ligin geride kalan bölümünde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi sonucunda 11 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.