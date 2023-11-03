Potada derbi zamanı: Galatasaray-Beşiktaş

Kadınlar basketbolda Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş derbisi Cumartesi günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potada derbi zamanı: Galatasaray-Beşiktaş
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03 Kasım 2023 15:18
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş, Cumartesi günü karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Müsabaka, sportstv'den canlı yayımlanacak.

Ligde 8 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 13 puanla 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise ligin geride kalan bölümünde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi sonucunda 11 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

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