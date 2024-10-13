Potada derbi zamanı: Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlayacak.
Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin ilk 2 haftasında 2 galibiyet alırken Fenerbahçe Opet de oynadığı tek maçı kazandı.
Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin ilk 2 haftasında 2 galibiyet alırken Fenerbahçe Opet de oynadığı tek maçı kazandı.