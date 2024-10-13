Potada derbi zamanı: Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Potada derbi zamanı: Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2024 09:43
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlayacak.

Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin ilk 2 haftasında 2 galibiyet alırken Fenerbahçe Opet de oynadığı tek maçı kazandı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery