Potada derbi zamanı: Fenerbahçe - Galatasaray!

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi salı günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potada derbi zamanı: Fenerbahçe - Galatasaray!
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03 Mayıs 2021 12:51
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi salı günü oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 28 maçta 21 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise ligde çıktığı 29 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 18'ini kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 87-73 kazanmıştı.



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