Potada derbi heyecanı: Galatasaray - Fenerbahçe Beko!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Haber; AA
Abone Ol
Potada derbi heyecanı: Galatasaray - Fenerbahçe Beko!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2021 14:18
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için