Potada derbi heyecanı: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, cumartesi günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potada derbi heyecanı: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
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25 Aralık 2020 12:29
ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, cumartesi günü sahasında  Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 15.15'te başlayacak.

Ligde oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe Beko haftaya lider girdi. Oynadığı 11 maçı da kazanan Anadolu Efes ise ikinci sırada yer alıyor. 

İki takım arasında bu sezon THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.



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