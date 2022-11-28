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Potada derbi heyecanı!

Potada ertelenen Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko derbisi salı günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potada derbi heyecanı!
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28 Kasım 2022 14:47
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko derbisi salı günü yapılacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Emlakjet ise yaptığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

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