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Potada derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında pazar günü Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potada derbi heyecanı
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26 Kasım 2022 13:14
Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi maçta pazar günü karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray Nef ise ligde yaptığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

 

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