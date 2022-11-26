Potada derbi heyecanı

Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi maçta pazar günü karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray Nef ise ligde yaptığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray Nef ise ligde yaptığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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