Potada 1018. milli sınav

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu ilk maçında 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1018. karşılaşmasına çıkacak.



Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1017 karşılaşmaya çıktı. Bunların 521'ini kazanan Türkiye, 495 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.



- Bir de beraberliği var



A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.



Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.



- Resmi maçlardaki ilk galibiyet



Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.



Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.



- En farklı skorlar



A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.



İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.



Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.



- Ergin Ataman yönetimindeki 55. maç



A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Ergin Ataman yönetiminde yarın 55. maçına çıkacak.



Ay-yıldızlı takımı 2014-2016 yıllarında da çalıştıran tecrübeli başantrenör, milli takım kariyerinde şu ana kadar 54 müsabakada görev yaptı.



Milli takım, bu müsabakalardan 24 galibiyet ve 30 mağlubiyetle ayrıldı.



