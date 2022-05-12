Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Potada 1018. milli sınav

Potada 1018. milli sınav

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılaşacak milliler, 86 yıllık tarihinde yaptığı 1017 karşılaşmanın 521'ini kazandı, 495 maçtan mağlup ayrıldı, bir müsabakada da berabere kaldı.

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu ilk maçında 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1018. karşılaşmasına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1017 karşılaşmaya çıktı. Bunların 521'ini kazanan Türkiye, 495 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

- Bir de beraberliği var

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

- Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

- En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

- Ergin Ataman yönetimindeki 55. maç

A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Ergin Ataman yönetiminde yarın 55. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takımı 2014-2016 yıllarında da çalıştıran tecrübeli başantrenör, milli takım kariyerinde şu ana kadar 54 müsabakada görev yaptı.

Milli takım, bu müsabakalardan 24 galibiyet ve 30 mağlubiyetle ayrıldı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Bulgaristan00000000
3Gürcistan00000000
4Karadağ00000000
5İspanya00000000
6Türkiye00000000
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