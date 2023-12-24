Pota derbisinde tartışma çıktı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Göksenin Köksal'la, Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş arasında tartışma yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pota derbisinde tartışma çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2023 15:45
Son güncelleme 24 Aralık 2023 15:53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray-Beşiktaş ile arasında oynanan derbi karşılaşmasında tartışma yaşandı.

Galatasaray Ekmas oyuncusu Göksenin Köksal ile Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma saniyeler geçtikçe alevlenirken Galatasaraylı taraftarlar da tartışmaya dahil oldu.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından ortam sakinleşirken karşılaşmanın hakemleri Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş'in salondan çıkarılmasını istedi ve yönetici salon dışına alındıktan sonra karşılaşma tekrardan başladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery