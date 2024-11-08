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Posteceglou: "Galatasaray maçında olmaması iyi"

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, ligde Ipswich Town ile oynayacakları maç öncesi sakat futbolcuların durumuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Posteceglou: 'Galatasaray maçında olmaması iyi'
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08 Kasım 2024 15:02
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, ligde Ipswich Town ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı aldıkları 3-2'lik yenilginin ardından Ipswich öncesi takımdaki sakat futbolcuların durumuyla ilgili konuşan Avustralyalı teknik adam, "Galatasaray ile oynadığımız maçta futbolcularımızın sakatlanmaması bizim adımıza iyi bir şey. Ipswich Town maçı öncesi Christian Romero'nun durumuna bakacağız, dönme ihtimali var. Micky van de Ven ve Timo Werner bu maçı kaçıracak gibi görünüyor." dedi.

Tottenham, Premier Lig'de pazar günü sahasında Ipswich ile karşı karşıya gelecek.

 

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