Postacı nerede çekildi, kaç yılında

Yönetmenliğini Mehduh Ün'ün yaptığı, Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı Postacı bu akşam ekranlara geliyor. Postacı filmi nerede çekildi merak edilen konuların arasında yer alıyor. İşte İşte Postacı oyuncıuları ve konusu…Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş'ta çekildi.Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap'la Adem evlenir.Kemal SunalNubar TerziyanFatma GirikErdal Özyağcılarİhsan YüceUlvi Alacakaptan