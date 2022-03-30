Posta dağıtıcıları, milli takıma seçilebilmek için yarıştı

50. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takımı belirlemek üzere düzenlenen bölge elemeleri kapsamında, İzmir'de olimpik yürüyüş yarışması yapıldı.



İnciraltı Kent Ormanı'ndaki yürüyüş parkurundaki yarışa, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir'den 20'si kadın 45 posta dağıtıcısı katıldı.



Erkek posta dağıtıcıları 10 bin metrelik, kadın posta dağıtıcıları ise 5 bin metrelik parkurda yarıştı.



Erkeklerde Barış Çankır birinci, Erkan Öz ikinci, Muzaffer Uysal üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Gülşen Eser, ikinciliği Hülya Doğan, üçüncülüğü Ayşe Çakmak elde etti.



PTT İzmir Başmüdür Yardımcısı Alper Ateşoğlu, AA muhabirine, Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nın 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadığını belirtti.



Organizasyonun postacıların bir geleneği olduğunu ifade eden Ateşoğlu, ülke genelinde yapılan seçmeler sonrasında Türkiye'yi temsil edecek 3 kadın ve 5 erkekten oluşacak posta dağıtıcıları yürüyüş milli takımının belirleneceğini dile getirdi.





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