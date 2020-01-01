Posey: "LeBron'un etkisi bir sirk gibi, ama güzel bir sirk"

Eski Cleveland Cavaliers koçu James Posey, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in etkisini "iyi anlamda" bir sirk olarak nitelendirdi.



Basketballballnews.com ile kısa süre önce yaptığı bir röportajda Posey, Bron'ın etkisini şu şekilde tanımladı:



"Ligdeki en iyi oyuncuya sahip olduğunuzda, televizyonda açtığınız her kanalda o ve ekibi orada oluyor. Bu bir sirk gibi, ama güzel bir sirk. LeBron nereye giderse gitsin, kazanıyor. Medya da onu takip ediyor. Galibiyetler kazanılmadan önce bile takımla ilgili en kapsamlı bilgilere ulaşmak istiyorlar, sadece ulaştıklarını söylemek için. LeBron'un her sene şampiyonluğa oynaması bekliyor ve bu da o şampiyonluk beklentilerini yaratıyor."



