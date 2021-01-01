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Posey: "Bence takımlar, Kevin Love'a bakmalı"

Cleveland Cavaliers'ın eski yardımcı koçu James Posey, şampiyonluk için mücadele edecek takımların Kevin Love'ı almaya bakmaları gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın eski yardımcı koçu James Posey, şampiyonluk için mücadele edecek takımların Kevin Love'ı almaya bakmaları gerektiğini söyledi.

Cavaliers, Love'ın sözleşmesini bordrosundan çıkarmayı umuyor olsa da, şimdilik hiçbir NBA takımı veteran forvet için takas yapmakla ilgilenmemişti.

Posey, SiriusXM NBA Radio'nun yakın tarihli bir bölümünde, Love'ın ortaya koyabilecekleri sayesinde şampiyonluk için mücadele edecek takımların kendisini düşünmeleri gerektiğine inandığını açıkladı:

"Kazanmak için ne yapmak gerektiğini biliyor ve ayrıca şu anda takımdaki en yaşlı adam olduğu için, liderlik değerini gösteriyor. Yeteneğinden faydalanabilecek birçok takım var. Harika bir şutör. Zeminde alan boşluğu yaratan birisi.

Başka bir şampiyonluk kazanması için bir fırsatı olduğunu düşünüyorum, bence takımlar onu almayı düşünmeliler."

Kariyeri boyunca Love, maç başına ortalama 18.0 sayı, 11.0 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı ve şu anki neredeyse 60 milyon dolarlık sözleşmesinin bitmesine iki yılı kalmış bulunuyor.


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