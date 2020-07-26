Poşe yumurta nedir? Poşe yumurta nasıl yapılır?

Yarışmacılar, final turuna kalmak için uğraş verirken izleyiciler de Poşe Yumurta nasıl yapılır araştırmaya başladı. Kahvaltıların vazgeçilmesi yumurtanın farklı bir versiyonda pişirilmesi olan Poşe Yumurta yapımında dikkat edilmesi gerekli noktalar vardır.Poşe yumurta, sarısının çiğ kaldığı, yumurtanın beyazının ise pişirildiği özel bir yumurta pişirme tekniğine verilen isimdir.Yumurtayı pişireceğiniz suya biraz tuz biraz da sirke ekleyin. Bu yumurtanızın beyazının daha derli toplu olmasına yardımcı olur.Yumurtayı doğrudan tencereye kırmak yerine önce ufak bir kaseye kırıp oradan suya aktarın. Doğrudan tencereye kırdığınızda dağılma riski daha yüksektir.Sos tenceresine 4 parmak kadar su koyup kaynatın.Kaynadıktan sonra altını kısıp kabarcık çıkmasını önleyin.2 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı tuzu suya ekleyip karıştırın.Kaşığı tencerede çevirerek suyun ortasında bir girdap oluşmasını sağlayın.Kaseye kırdığınız yumurtayı bu girdabın ortasına yavaşça aktarın.Arada kenarlardaki suyu karıştırarak yumurtanızı 3 dakika kadar pişirin.Beyazı opaklaşıp yuvarlandığında yumurtanızı sudan kevgir yardımıyla çıkarın ve suyunu çektirmek için kağıt havlunun üzerine alın.Poşe yumurtanız hazır! Dilerseniz yoğurtla birlikte çılbır yapın, dilerseniz bir dilim ekşi mayalı ekmeğin üzerine koyup avokadoyla birlikte tüketin.YumurtaKaynar su1 çay kaşığı tuz2 yemek kaşığı sirkeMalzemeler400 gr bonfile1 yemek kaşığı isot1 çay kaşığı tuz3 yemek kaşığı zeytinyağı2 adet yeşil biber2 adet kırmızı kapya biberi1 yemek kaşığı nar ekşisi1 yarım misket limonu2 dal taze biberiye5 adet baget ekmeği1 yarım demet maydanozKasabınızdan bonfileyi tamamen sinirleri ayıklanmış şekilde hazırlamasını isteyin.Steak tartar çiğ servis edilen bir ettir. Bonfilede sinir ve kas yapısı olmadığı için bakterinin minimum seviyede veya olmadığı tek ettir de diyebiliriz.Tüm malzemeleri doğrayıp kenara alın servis etmeden önce hepsini bonfile parçaları ile karıştırıp servis edeceğiz.Eti brunoise dediğimiz en küçük biçimde yani faredişi şeklinde doğrayıp ve dolapta dinlendirin.Küçük doğramak çok önemli çünkü ne kadar küçük doğranırsa malzemelerle o kadar güzel karışacaktır.Aynı şekilde biberleri ve maydanozları da kıyın.Ekmeklerin iki tarafını da tavada kızartın.Servis ederken tüm baharatları, diğer malzemeleri ve eti güzelce karıştırın. Ardından ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip servis edin.Dilerseniz servis ederken yanına nar ekşisi ve hardal gibi baharatlı asitli tatları dip sos olarak ekleyebilirsiniz.Kasabınızdan bonfileyi tamamen sinirleri ayıklanmış şekilde hazırlamasını isteyin.Steak tartar çiğ servis edilen bir ettir. Bonfilede sinir ve kas yapısı olmadığı için bakterinin minimum seviyede veya olmadığı tek ettir de diyebiliriz.Tüm malzemeleri doğrayıp kenara alın servis etmeden önce hepsini bonfile parçaları ile karıştırıp servis edeceğiz.Eti brunoise dediğimiz en küçük biçimde yani faredişi şeklinde doğrayıp ve dolapta dinlendirin.Küçük doğramak çok önemli çünkü ne kadar küçük doğranırsa malzemelerle o kadar güzel karışacaktır.Aynı şekilde biberleri ve maydanozları da kıyın.Ekmeklerin iki tarafını da tavada kızartın.Servis ederken tüm baharatları, diğer malzemeleri ve eti güzelce karıştırın. Ardından ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip servis edin.Dilerseniz servis ederken yanına nar ekşisi ve hardal gibi baharatlı asitli tatları dip sos olarak ekleyebilirsiniz.Maydanozları ve arpacık soğanları ince ince kıyın.Yumurtanın sarısını patlatmadan bir kenara ayırıp beyazını diğer malzemelerle karıştırın.Kıymayı da ekleyin ve köfte yoğurur gibi iyice yoğurun.Servis tabağına yerleştirdiğiniz steak tartare'ın üzerine yumurtanın sarısını yerleştirin.Kızarmış ekmek ve salatayla servis edin. Afiyet olsun!