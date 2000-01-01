Porzingis'in atılmasına, Nowitzki ve LeBron da tepkiliydi!

Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis, dün geceki ilk playoff maçında, kariyeirnde ilk kez bir NBA maçından atıldı ve Dallas efsanesi Dirk Nowitzki ile Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, verilen bu karara Twitter'dan tepki gösterdiler.



Porzingis, üçüncü çeyreğin bitimine 9:10 kala ikinci teknik faulünü alarak, otomatik olarak oyundan atıldı. Dallas, LA Clippers'a karşı ilk turun 1. maçında 118-110 yenildi.



Hakemler, Clippers forveti Marcus Morris'in kollarını Luka Doncic'in etrafına sarmasıyla Dallas yıldızının öfkesini göstermesini takiben, Morris ve Doncic'e çift teknik faul verdi. Porzingis, Morris'in üzerine yürüdü ve Morris, Porzingis'i ittikten sonra ikili birbirinden ayrılmaya çalışıldı.



"LUKA'NIN SİNİRİNİ BOZMUŞTU"



Atılmadan önce oynadığı 20 dakikada 14 sayı ve 6 ribaund kaydeden Porzingis, pozisyon için "Luka'nın sinirini bozduğunu gördüm ve bundan hiç hoşlanmadım. Tepkim bu yüzdendi. Bu onların çok akıllıca bir hareketiydi. Benim de bir dahaki sefere daha akıllı olmam ve duygularımı kontrol etmem gerek." şeklinde konuştu.



Porzingis için verilen karar, Twitter'da NBA'in efsane iki oyuncusu tarafından eleştirildi: LeBron ve Dirk:



LeBron: "Bu çok yanlış!"



Dirk: "Bu oyundan atma kararı çok yumuşaktı..."



Mavericks sahibi Mark Cuban, yirmi yılı aşkın bir süredir görev yaptığı süre boyunca hakemleri eleştirdiği için, Porzingis'in oyundan atılması hakkında yorum yapmayı reddetti.



"BENCE CİDDİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"



Morris, Porzingis'le yaşadığı ufak sürtüşmenin "çok ciddi olmadığını" ve Porzingis'in atılmaması gerektiğini belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse, bunun pek önemli bir şey olduğunu düşünmedim. Bence Luka, sanırım fazladan fiziksel olduğumu falan düşündü, ancak videoya bakarsanız aslında hiçbir şey yapmıyordum. Teknik faul almak için yeterli olduğunu düşünmemiştim. Keşke Porzingis oynasaydı, çünkü playofflardayız, kimse playofflarda maçtan atılmamalı. Bunun takımlarını gerçekten incittiğini biliyorum. Benim hatam değil ama o kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim. "



Hakem Kane Fitzgerald, verdiği raporunda Porzingis'in ikinci teknik faulün "kavgayı kışkırtan hareket" olarak değerlendirildiğini belirtti.



"KP, ARKAMI KOLLADI"



Doncic, durumla ilgili "KP'nin arkamı kolladığını biliyordum, benim için yaptı, takım arkadaşı için yaptı. Arkamı kolladı. Bunu takdir ediyorum. Özellikle playofflarda onu maçtan atmanın adil olduğunu düşünmüyorum. Onsuz oynamak zorundaydık, bu zordu." ifadelerini kullandı.



Porzingis, ikinci çeyreğin bitimine 6:02 kala aldığı bir faule tepki gösterdiğinde, ilk teknik faulünü almıştı. Tekrar izlenen pozisyonda, Porzingis'in Paul George'un turnike girişimini temiz bir şekilde engellediği görülse de, faul düdüğü çalınmıştı ve Porzingis havaya bir yumruk atıp bağırarak tepki verdikten sonra, teknik faul ile cezalandırılmıştı.



"BU OTOMATİK BİR KARARDIR"



Mavs koçu Rick Carlisle'ın belirttiği gibi, George da ikinci çeyrekte bir düdüğe tepki göstermek için havaya yumruk salladıktan sonra teknik faul almıştı ve bu da NBA'in 'Oyuna Saygı' kurallarını ihlal etmişti:



"Otomatik bir düdüktür. Kural kitabında var. Tartışmak söz konusu bile değil. Yani bu farkına varmamız gereken bir şey ve şimdi artık biliyoruz. Bunu geride bırakıp daha iyiye gideceğiz."



Dallas, Porzingis atıldığında Clippers karşısında 71-66 öndeydi. L.A. üçüncü çeyreğin geri kalanında 21-11 skor farkıyla Dallas'ı geride bırakarak liderliği ele geçirdi.



