Boston Celtics pivotu Kristaps Porzingis, hücumda birinci opsiyon olmak yerine üçüncü opsiyon olarak "çok daha etkili" hissettiğini açıkladı.



Porzingis, ilk 10 maçında 8-2'lik derecesiyle ligin en iyi ekiplerinden biri olmaya aday olan yeni takımı Celtics ile sezona muhteşem bir başlangıç yapmış durumda.



Geçtiğimiz sezonu da bireysel anlamda başarılı bir şekilde tamamlamış olan yeni Celtics pivotu, bunun ışığında kendine ait bir takım isteyip istememiş olduğu sorulduğunda, New York Daily News'a şu açıklamaları yaptı:



"Hiç istememiştim çünkü bugünkü lig, (Denver Nuggets pivotu Nikola) Jokic ve (Philadelphia 76ers pivotu Joel) Embid dışında, guardların ligi. Çoğunlukla guardlar ve kısa forvetler zirvede. Yani eğer kazanmak istiyorsam, birileriyle beraber oynamak zorunda olduğumu biliyordum. Ve bu benim için hiçbir zaman sorun olmadı.



Dürüst olmak gerekirse hala hemen hemen aynı şekilde oynuyorum. Bazı maçlarda çok fazla şut atmıyor olabilirim ama doğrusu şu anda maç başına 18 şut attığım zamana göre çok daha etkiliyim."



Porzingis, kariyerinin başlarında New York Knicks, Dallas Mavericks ve Washington Wizards'ta forma giydiği takımlarda oynarken, genellikle hücumun ilk iki opsiyonundan biri olarak görev yapıyordu.



28 yaşındaki oyuncu, bu sezon değişen rolünde 19,7 sayı, 6,2 ribaund, 1,3 blok ortalamaları yakalıyor ve uzak mesafeden %40,8 isabetle şut atıyor.





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