Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis, NBA'in askıya alınması nedeniyle aylarca oynayamamasına rağmen, Luka Doncic ile kimyasının bozulmadığına inandığını söyledi.



Bir konferans görüşmesi sırasında Mavs gazetecileriyle konuşan Porzingis, Doncic ile olan ilişkisinin ancak birlikte çalışmaya döndükçe ilerleyeceğini belirtti.



"O kadar zor olacağını sanmıyorum. Geri döndüğümüzden beri Luka ile çalışıyoruz. Sahada birbirimizden biraz daha fazla şey öğrendiğimizde, aramızdaki kimyanın gerçekten başlaması sadece an meselesiydi ve geri adım atacağımızı da düşünmüyorum. Bunu dört gözle bekliyoruz ve bu alanda ilerleyeceğiz."



"BİRAZ DAHA HAVAMIZ YERİNDE GİBİ"



Hem Doncic hem de Porzingis, NBA'deki ilk playoff maçlarında oynayacaklar. Ve bir takım olarak Mavericks, 2015-16 sezonundan bu yana playofflara ilk kez kalıyor olacaklar.



"Çalışırken şimdi biraz daha havamız olduğunu hissettim, çünkü önümüzde ne olacağını biliyoruz. Bir çok kişi açısından bunu ilk kez deneyimleyeceğiz, bu yüzden herkes gerçekten çalışıyor, gerçekten çok çalışıyor ve sahada da bunu göstermeye hazır."



"Bunun nasıl olacağını tahmin etmek benim için zor. Benim ilk playoff deneyimim olacak ve koşullar ne olursa olsun bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağım. İleride, bunun nasıl olduğunu göreceğiz, ancak hedefim şimdilik her yıl playofflara kalmak."



"İNSANLARI ŞAŞIRTIRIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Mavericks şu anda Batı Konferansı'nda 40-27 derecesinde, yedinci sırada bulunuyor.



"Hepimizin kafa yapısı, tehlikeli bir takım olduğumuz üzerine ve insanları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum. Bizim zihniyetimiz de böyle olmalı."



Mavs ile ilk sezonunda Porzingis, ortalama 19.2 sayı, 9.5 ribaund ve 1.7 asistle oynadı.



