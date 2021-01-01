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Porzingis, takas söylentilerini umursamıyor

Dallas Mavericks forveti Kristaps Porzingis, son sakatlığından sonra çıkan takas dedikodularına umursamaz bir yaklaşım sergiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks forveti Kristaps Porzingis, son sakatlığından sonra çıkan takas dedikodularına umursamaz bir yaklaşım sergiledi.

Letonyalı oyuncunun New York Knicks ile takasından bu yana ilk kez bazı takas söylentileri ortaya çıkmıştı.

Sırt sakatlığı nedeniyle üç maç kadro dışında kaldıktan sonra geri dönmeye hazırlanan Porzingis, bu söylentiler hakkında şunları söyledi:

"Bir anda ortaya çıktı ve yapacak bir şey yok. Perde arkasında neler olduğunu bilmiyorum ve bu konuda çok endişelenmemem gerekiyor. Bu sadece dikkatimi dağıtır."

Takım sahibi Mark Cuban ve başantrenör Rick Carlisle, bir süre önce Mavericks'in tekliflere açık olduğu yönündeki iddiaları yalanlamışlardı.


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