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Porzingis, sezondaki ilk maçına bu gece çıkabilir mi?

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis'in, ekibin bu geceki New Orleans Pelicans maçında oynama şansı bulunmasıyla, 2020-21 sezonunun ilk maçına çıkabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis'in, ekibin bu geceki New Orleans Pelicans maçında oynama şansı bulunmasıyla, 2020-21 sezonunun ilk maçına çıkabileceği belirtildi.

ESPN'den Tim McMahon'a göre Letonyalı yıldız, geçtiğimiz ayın sonlarında ilk tam antrenman seansına katılmıştı ve o zamandan bu yana oynaması "şüpheli" duruma geldi.

Maxi Kleber'in KOVID-19 testinin pozitif çıkması sonrası, Mavericks ekibi Pazar sabahı antrenman tesisini kapatmıştı. Kleber, ekibin üç gün içindeki ikinci olumlu vakası olmuştu. Josh Richardson, Jalen Brunson veya Dorian Finney-Smith de Cuma günü pozitif çıkmışlardı.

Bu son üçlü, bir önceki gece Mavericks'in Nuggets ekibini uzatmada yendiği Denver'da karantina altında kalmıştı.


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