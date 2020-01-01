Porzingis, sezondaki ilk maçına bu gece çıkabilir mi?

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis'in, ekibin bu geceki New Orleans Pelicans maçında oynama şansı bulunmasıyla, 2020-21 sezonunun ilk maçına çıkabileceği belirtildi.



ESPN'den Tim McMahon'a göre Letonyalı yıldız, geçtiğimiz ayın sonlarında ilk tam antrenman seansına katılmıştı ve o zamandan bu yana oynaması "şüpheli" duruma geldi.



Maxi Kleber'in KOVID-19 testinin pozitif çıkması sonrası, Mavericks ekibi Pazar sabahı antrenman tesisini kapatmıştı. Kleber, ekibin üç gün içindeki ikinci olumlu vakası olmuştu. Josh Richardson, Jalen Brunson veya Dorian Finney-Smith de Cuma günü pozitif çıkmışlardı.



Bu son üçlü, bir önceki gece Mavericks'in Nuggets ekibini uzatmada yendiği Denver'da karantina altında kalmıştı.



