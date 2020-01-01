Porzingis, oyununa yeni bir ekleme yaptı!: "Sahada göstereceğim"

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis, NBA'in oynanmadığı dönemde oyununa sürpriz bir ekleme yaptığını söyledi.



Porzingis, NBA'in olmadığı dönemi boşa harcamadı ve şimdi oyunu hakkında her zamankinden daha emin hissediyor.



Gazetecilere konuşan Letonyalı yıldız, uzun boşluktan nasıl yararlandığını şöyle açıkladı:



"Sezon ilerledikçe dizim normale döndü. Ritmime geri dönmem, oyun ve çember etrafındaki hissiyatıma ulaşmam, an meselesiydi. Bunun gibi küçük şeyler. Şimdi, bireysel çalışmayı ortaya koyarak, çok fazla şut atarak ve elimdeki ekstra zaman içinde oyunum üzerinde çalışmaya devam ederek, saha içinde, ritmim ve oyun hissiyatım konusunda gerçekten rahat hissediyorum."



Porzee ayrıca oyununa eklediği yeni bir unsuru da vurguladı. Ne olduğunu özellikle paylaşmasa da, NBA sezonu Orlando'da devam ettiğinde bunu herkese göstereceğini söyledi:



"Bunun hakkında konuşamam. Sahada göstereceğim."



NBA, devam eden KOVID-19 salgını nedeniyle sezonu Mart ortasında ertelemişti. Aradaki yaklaşık dört ayda, Porzingis oyununda çalışmak çok zamana sahipti ve bu sürede dizini de dinlendirdi.



Erteleme öncesi, Porzingis Mavericks formasıyla 51 maçta 19.2 sayı ve 9.5 ribaund ortalamalarla oynuyordu.



