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Porzingis: "New York'u özlüyorum"

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis, bu gece eski takımına karşı oynayacağı New York Knicks maçı öncesinde, New York şehrini özlediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis, bu gece eski takımına karşı oynayacağı New York Knicks maçı öncesinde, New York şehrini özlediğini söyledi.

Porzingis, Madison Square Garden'da konuk oyuncu olarak oynayacağı ikinci maçın öncesinde, NBA kariyerinin ilk üç sezonu için evi olarak nitelendirdiği yerle ilgili çok hoş anılara sahip olduğunu belirtti:

"Şehri özlüyorum. Burayı özlüyorum. Çok güzel anılarım oldu. Her geri döndüğümde, çok özel oluyor. Buradaki halen beni tanıyan birçok insan var ve bana halen sevgi ve destek gösteriyorlar. Geri dönmek her zaman güzel oluyor."

Knicks'e karşı ilk deplasman maçını 14 Kasım 2019'da oynamış olan Porzingis, 20 sayı ile 11 ribaund kaydederek double-double yapmış, ancak Knicks ekibi maçı 106-103 skorla kazanmıştı.

2015 NBA Draftı'nda Porzingis'i dördüncü sıradan seçmiş olan Knicks'in uzun vadeli umudu, Knicks basketbolunun yüzü haline gelmesi ve takımı yeniden zirveye çıkarmasıydı.

Porzingis'in, özellikle Şubat 2018'de yaşadığı çapraz bağ sakatlığı başta olmak üzere geçirdiği sakatlıklar nedeniyle, sahada kalma sorunları olduğu için işler istenen şekilde yürümemiş, ayrıca yıldız oyuncu ile ekip yönetimi arasında perde arkasında sorunlar olduğu bildirilmişti.


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